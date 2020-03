Il prossimo The Witcher in produzione dopo Cyberpunk 2077

Fan dello strigo più famoso del mondo, gioite: CD Projekt ha fatto sapere che il prossimo capitolo della saga videoludica di The Witcher entrerà in produzione non appena conclusi i lavori su Cyberpunk 2077.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Adam Kiciński, il presidente e CEO della compagnia polacca, il quale durante un incontro con i giornalisti ha spiegato che il team di sviluppo ha già buttato giù un concept piuttosto chiaro per il prossimo The Witcher, e che lo sviluppo vero e proprio partirà non appena Cyberpunk 2077 verrà consegnato al mercato. Kiciński ha poi precisato che non si tratterà di un sequel di The Witcher 3: Wild Hunt, né si intitolerà semplicemente The Witcher 4, sebbene non siano stati comunicati ulteriori dettagli.

A questo punto non ci resta che attendere prima di tutto l’uscita di Cyberpunk 2077, prevista per il prossimo 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, e poi ulteriori notizie sul successivo progetto targato CD Projekt.

