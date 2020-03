RuneHeads lancia un'iniziativa di solidarietà per l'emergenza Coronavirus

RuneHeads, il piccolo studio indipendente che ha dato i natali al recentissimo Conglomerate 451 e a Fall of Light, ha dato il via a un’iniziativa di solidarietà per l’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo tutto il mondo, e in particolare la nostra penisola.

Il team italiano ha deciso di regalare diversi codici dei propri giochi a chiunque sia costretto a rimanere a casa in seguito alle nuove disposizioni del governo, invitando anche altri sviluppatori e semplici utenti a donare giochi in segno di solidarietà. In queste ore hanno risposto in tanti all’appello di RuneHeads: tra questi troviamo 34BigThings, lo studio autore di Redout e di Goat of Duty; c’è anche Hammer&Ravens del recente Empires in Ruins; abbiamo anche Broken Arms Games, che ha dato i natali ad Atomine; e poi ancora The Troglobytes e tanti altri ancora.

L’elenco completo dei codici validi per una pluralità di piattaforme è consultabile attraverso questo apposito documento di Google. Ovviamente vi invitiamo a non essere ingordi: prendete soltanto un gioco che vi interessa e lasciate che anche altri prendano qualcosa. Infine segnaliamo che se voleste donare anche voi qualche codice basta contattare direttamente RuneHeads via Twitter, oppure mandare un’email all’indirizzo contenuto nel documento.

