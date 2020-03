Blade Runner Enhanced Edition annunciato da Nightdive Studios

Nightdive Studios e Alcon Entertainment annunciano oggi Blade Runner: Enhanced Edition, edizione rimessa a nuovo del classico adventure game di Westwood Studios uscito su PC nel 1997. Stando al comunicato stampa, Blade Runner: Enhanced Edition utilizzerà il motore KEX.

“È vero che il codice sorgente originale di Blade Runner è stato perso. Abbiamo attentamente ingegnerizzato il codice importandolo nel nostro motore KEX, un potente strumento che ci consente di creare port di titoli classici, anche di fronte a situazioni piuttosto difficili,” ha dichiarato Larry Kuperman, responsabile dello sviluppo aziendale di Nightdive.

Blade Runner: Enhanced Edition si pone come una versione rifinita e restaurata. Il gioco presenterà modelli di personaggi, animazioni e filmati aggiornati. Supporterà inoltre risoluzioni widescreen, supporto per tastiera e controller e altro ancora.

Il CEO di Nightdive Stephen Kick ha aggiunto:

“Blade Runner è ad oggi strabiliante sotto ogni aspetto. Stiamo usando KEX per aggiornare la grafica ed elevare rispettosamente l’esperienza di gioco in un modo mai visto prima, mantenendo la stessa visione e il gameplay di Westwood in tutto il suo splendore. Godendo dei vantaggi dell’hardware moderno, il gioco vanterà un nuovo look, ma la sua natura rimarrà intatta come nell’originale.”

Blade Runner: Enhanced Edition uscirà su PC entro la fine dell’anno.

Fonte