Konami e Sony insieme per riportare in vita Silent Hill?

Stando alle indiscrezioni che stanno circolando in rete in queste ore, Konami e Sony sarebbero al lavoro per realizzare una sorta di reboot del franchise di Silent Hill.

Pare che le due compagnie nipponiche siano al lavoro su non uno, ma ben due progetti legati alla proprietà intellettuale. Il primo di questi dovrebbe essere un titolo più tradizionalmente collegato alla saga di Silent Hill. Sembra che sia in lavorazione presso Japan Studio e che sia sviluppato dagli autori di Siren: Blood Curse. Tra le personalità coinvolte nel progetto dovrebbero esserci non solo l’art director Masahiro Ito, ma anche il director Keiichiro Toyama e il compositore Akira Yamaoka.

Il secondo progetto, invece, pare sia molto più ambizioso: Sony sta cercando di ricucire i rapporti tra Hideo Kojima e Konami affinché l’autore di Metal Gear e Death Stranding possa riprendere i lavori su Silent Hills, il videogioco il cui sviluppo venne interrotto bruscamente dopo l’improvviso divorzio tra le due parti coinvolte.

Infine, stando ai rumor, il reboot di Silent Hill sarebbe in lavorazione da circa un anno, mentre il progetto per riportare in carreggiata Silent Hills di Hideo Kojima non sarebbe ancora partito giacché pare che non sia ancora stata sotterrata l’ascia di guerra tra il game designer nipponico e Konami.

