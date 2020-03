Nacon presenta Tour de France 2020 e Pro Cycling Manager 2020

Nacon e Cyanide hanno annunciato il ritorno di due simulazioni ciclistiche: si tratta di Tour de France 2020 e Pro Cycling Manager 2020.

In Tour de France 2020 sarà possibile pedalare come uno dei ciclisti dei principali team della competizione e vivere in prima persona gli attacchi, i break, gli sprint e tante altre intense situazioni della gara ciclistica più famosa del mondo. Sarà necessario ottimizzare le proprie tattiche e la gestione della stamina per raggiungere l’iconica maglia gialla. Molteplici miglioramenti sono stati introdotti in Tour de France 2020, inclusi:

Aggiunta la ‘Liegi-Bastogne-Liegi’ (“The Old Lady”), una corsa dalle impegnative salite di 266km

Interfaccia ridisegnato per fornire migliori previsioni sulla corsa e sul posizionamento dei rivali

Time-trial più profondo dove la postura e la gestione dello sprint saranno cruciali per il successo

Intelligenza Artificiale più realistica che coglierà ogni opportunità d’attacco

Un nuovo e unico contenuto per aumentare l’immedesimazione che verrà svelato prossimamente

In Pro Cycling Manager 2020, invece, bisognerà diventare il manager di un team di ciclismo professionistico, conquistare le vittorie più ambite e raggiungere il top delle classifiche. Pro Cycling Manager 2020 permetterà di prendere parte alle 21 tappe ufficiali del Tour de France e ad oltre 230 corse – per un totale di 650 tappe. Nuove funzionalità sono state aggiunte al gioco, incluse:

Gestione del morale dei ciclisti all’interno della modalità carriera, per ricreare un aspetto essenziale delle corse reali

Un nuovo sistema di pianificazione delle tappe per aiutare il giocatore ad assegnarle ai vari membri del team

Un’Intelligenza Artificiale più dinamica e aggressiva che obbligherà il giocatore ad adattarsi in tempo reale alle condizioni della corsa e a migliorare la propria strategia

Segnaliamo infine che Tour de France 2020 e Pro Cycling Manager 2020 saranno entrambi disponibili dal 4 giugno 2020 per PC, PS4 e Xbox One.