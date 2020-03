Indie World: più di venti giochi indipendenti presentati per Switch

Nintendo ha trasmesso oggi un nuovo Indie World dove ha presentato un’ampia gamma di titoli indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2020.

La rassegna ha incluso platform originali come Blue Fire, RPG d’azione come Baldo e The Last Campfire, il nuovo gioco di Hello Games, i creatori di No Man’s Sky, e seguiti del calibro di PixelJunk Eden 2 ed Exit the Gungeon. Quest’ultimo giocabile su Nintendo Switch già da oggi.

Oltre ai titoli citati, il video ha presentato anche altri titoli indie in arrivo quest’anno su Nintendo Switch, come Blair Witch di Bloober Team, Bounty Battle di Dark Screen Games, Dicey Dungeons di Distractionware Limited, Ghost of a Tale di SeithCG, Sky: Figli della Luce di thatgamecompany, Superliminal di Pillow Castle e Wingspan di Monster Couch.

Per tutti gli annunci potete guardare la presentazione integrale Indie World di oggi qui sotto:

Ulteriori dettagli potete trovarli sul portale Indie World sul sito ufficiale Nintendo.