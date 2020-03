Assassin's Creed Odyssey è in prova gratuita per tutto il weekend

Ubisoft ha predisposto un intero weekend di prova gratuita per Assassin’s Creed Odyssey su tutte le piattaforme.

A partire da domani, giovedì 19 marzo, e fino al successivo 23 marzo, gli utenti PC, PS4 e Xbox One potranno lanciarsi all’avventura nell’Antica Grecia e provare così il gioco completo. Da notare che i progressi verranno mantenuti in caso si decida di acquistare il gioco dopo la scadenza della prova gratuita.

Segnaliamo, infine, che è già possibile effettuare il pre-load di Assassin’s Creed Odyssey in modo tale da essere pronti non appena verrà dato il via al weekend di prova.