Xbox Game Pass: The Surge 2 e Bleeding Edge si aggiungono al catalogo

Bleeding Edge e The Surge 2 arriveranno nel catalogo Xbox Game Pass alla fine di marzo, così come un nuovo tipo di premio chiamato Perk, così ha annunciato oggi Microsoft.

Per quanto agli abbonati piacessero i giochi su Xbox Game Pass, volevano anche i DLC, ha detto Microsoft, ed è per questo che sono stati introdotti i Perk. I Perk sono piccoli bonus mensili per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate, principalmente costituiti da piccoli oggetti DLC per i giochi presenti nella loro libreria digitale.

A partire da questo mese, i giocatori potranno ottenere oggetti cosmetici in-game esclusivi per Phantasy Star Online 2, tra cui una giacca Xbox, nonché un pass per i biglietti d’oro e un po ‘di valuta di gioco. I giocatori di World of Tanks potranno ottenere tre potenti carri armati e Sea of ​​Thieves offrirà ai giocatori nuove opzioni di personalizzazione delle navi, ispirate alla serie Ori. Infine, Smite offrirà ai giocatori un pacchetto di cinque skin per i personaggi e nuovi pacchetti vocali.

Gli abbonati ad Xbox Game Pass per console potranno accedere ad Ace Combat 7: Skies Unknown e Kona dal 19 marzo. Per entrambi i giocatori PC e console, il 19 marzo arriva anche The Surge 2; Bleeding Edge, il nuovo gioco di combattimento multiplayer di Ninja Theory, arriva il 24 marzo; e il 26 marzo è il turno di Power Rangers: Battle for the Grid, picchiaduro ambientato nell’universo dei Power Rangers. Infine, su PC a marzo arriverà Astrologaster, un gioco d’avventura su un medico ambientato nella Londra elisabettiana.

