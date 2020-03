Ecco le date della GDC Summer dopo il rinvio dell'evento principale

Dopo il rinvio dell’evento principale che avrebbe dovuto tenersi in questi giorni, ecco che Informa Tech ha annunciato una nuova kermesse denominata GDC Summer che si terrà questa estate in quel di San Francisco.

La manifestazione avrà luogo dal 4 al 6 agosto prossimi presso il Moscone Center della metropoli californiana, permettendo così agli sviluppatori e agli esperti del settore tecnologico di assistere a varie conferenze nell’ambito del settore videoludico.

L’appuntamento è quindi fissato per questa estate, sempre ammesso che l’emergenza Coronavirus sia superata da qui fino ad agosto.

