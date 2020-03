DOOM Eternal è disponibile da oggi su PC e console

Bethesda e id Software hanno confezionato il trailer di lancio di DOOM Eternal, l’ultimo capitolo della storica saga di FPS da oggi disponibile su PC e console.

“DOOM Eternal è il gioco più ambizioso mai creato dal nostro studio”, ha affermato Marty Stratton, produttore esecutivo di id Software. “La portata e le dimensioni della campagna e di BATTLEMODE testimoniano il talento e la passione di tutto lo staff di id Software. Realizzare DOOM Eternal è stata un’esperienza incredibile, e non vediamo l’ora che anche i giocatori provino sulla loro pelle l’emozione di quest’avventura epica.”

Lo sparatutto in soggettiva di id Software è disponibile da subito in edizione standard al prezzo suggerito di 59,99/69,99 euro e in Deluxe Edition al prezzo di 89,99/99,99 euro, su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. In caso non l’abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Gian Filippo Saba.