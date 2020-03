Plague Inc. introdurrà una modalità in cui salvare il mondo

Ndemic Creations, la software house che ha dato i natali a Plague Inc., ha annunciato di essere al lavoro su una nuova modalità che permetterà ai giocatori di salvare il mondo.

Si tratta di una risposta all’emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo tutto il pianeta e a cui il team sta lavorando in collaborazione con esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre fin’ora si è potuto giocare dalla parte del virus che decima la popolazione mondiale, in futuro sarà possibile passare dall’altro lato della barricata e fare di tutto per contrastare la pandemia. L’aggiornamento sarà disponibile prossimamente e sarà gratuito per tutti i possessori del gioco.

Gli sviluppatori hanno poi fatto sapere di aver donato 250 mila dollari per far fronte all’emergenza: questi fondi sono stati divisi equamente tra la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e il fondo di solidarietà internazionale dell’OMS.

