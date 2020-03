Sony riduce la velocità dei download da PSN in tutta Europa

Affinché l’accesso a Internet sia garantito a tutti i cittadini europei in questo momento di crisi dovuto all’emergenza Coronavirus, Sony ha deciso di ridurre la velocità di download da PSN in tutto il territorio del Vecchio Continente.

La compagnia giapponese ha fatto sapere che nei prossimi giorni gli utenti potrebbero riscontrare dei rallentamenti mentre scaricano videogiochi o aggiornamenti sulle loro console, ma non dovrebbe verificarsi alcun contraccolpo durante il gioco online.

Sony non è la prima ad attuare una politica simile in Europa, anche Netflix e YouTube si sono mosse in maniera simile riducendo la qualità dei loro video in modo tale che le persone rimaste a casa per via della pandemia non sovraccarichino le infrastrutture telefoniche europee.

