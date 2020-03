Resident Evil 3: il RE Engine è stato modificato per il remake

In una recente intervista concessa ai taccuini di GamingBolt, il producer Peter Fabiano ha fatto sapere che il RE Engine è stato modificato da Capcom appositamente per il remake di Resident Evil 3.

Fabiano spiega che il motore grafico proprietario della compagnia giapponese è stato ritoccato e migliorato dagli sviluppatori affinché Raccoon City potesse avere un aspetto molto più vibrante e realistico durante i primi giorni dell’epidemia. Il producer ha poi dichiarato che il team si è preso molte più libertà nel reimmaginare Resident Evil 3 rispetto al lavoro svolto in occasione del remake del secondo capitolo della serie: Fabiano afferma che l’essenza del videogioco originale è rimasta immutata, ma sono state introdotte diverse novità per dare una rinfrescata al tutto e renderlo godibile sia a chi si avvicina per la prima volta a Resident Evil 3, sia ai veterani della saga.

Prima di concludere vi ricordiamo che la demo di questo remake è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, mentre il gioco completo verrà pubblicato il prossimo 3 aprile.

Condividi con gli amici Inviare