PlatinumGames: a breve il quarto annuncio dei Platinum 4

Dopo la remaster di The Wonderful 101, il nuovo Project GG e l’apertura di uno studio in quel di Tokyo, PlatinumGames si appresta a fare il quarto e ultimo annuncio dei cosiddetti Platinum 4.

La compagnia giapponese ha infatti aggiornato il proprio sito ufficiale inserendo la data in cui si terrà questo annuncio, ma attenzione perché la scelta del giorno potrebbe già di per sé significare qualcosa. PlatinumGames ha infatti fissato l’annuncio per il prossimo 1 aprile. Avete letto bene: Hideki Kamiya e compagni sveleranno qualcosa proprio nel giorno in cui nessun annuncio deve essere preso sul serio.

A questo punto la curiosità è davvero tanta, ma per saperne di più non bisognerà attendere ancora a lungo.

Condividi con gli amici Inviare