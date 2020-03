Smash Bros. Ultimate: il prossimo personaggio extra verrà da ARMS

Nel Nintendo Direct Mini di oggi, Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros. Ultimate ha rivelato la provenienza del prossimo personaggio DLC contenuto nel secondo Fighters Pass. Anche se non sappamo ancora l’identità esatta del lottatore possiamo dirvi con certezza che questo sarà tratto dal picchiaduro ARMS uscito nel 2017.

ARMS ha un totale di 15 personaggi, ognuno con un distinto stile di combattimento e un vasto arsanale di mosse, tuttavia ci sia aspetta un inclusione di Spring Man o Ribbon Girl, considerati sostanzialmente le mascotte del gioco in questione. In realtà anche Twintelle potrebbe essere considerata vista l’elevata fan base del personaggio quando il titolo è stato lanciato. La prima teoria tuttavia potrebbe non essere completamente condivisibile visto che Spring Man è già un Assist Trophy in Ultimate.

Qualunque sia il personaggio scelto dal team di sviluppo di Super Smash Bros. Ultimate dal roster di ARMS lo scopriremo a giugno quando sarà annunciato e pubblicato.

Fonte