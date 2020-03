Saints Row IV: Re-Elected è disponibile su Switch

Saints Row IV: Re-Elected, l’action open world sopra le righe targato Volition, arriva oggi su Nintendo Switch sia in formato fisico che digitale.

Convertito da Fishlabs, il gioco include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati sulle altre piattaforme, dunque 25 DLC Pack, inclusi Dubstep Gun (Remix) Pack, Presidential Pack, Commander-In-Chief Pack e due celebri espansioni della storia: Enter The Dominatrix e How The Saints Save Christmas.

In caso vogliate saperne di più su Saints Row IV: Re-Elected, vi invitiamo a leggere la nostra recensione della versione Switch.