Koch Media estende la sua collaborazione con il publisher Kalypso Media

Koch Media e Kalypso Media estendono la loro collaborazione e si uniscono per un accordo di pubblicazione globale delle edizioni fisiche. Costruita una relazione duratura nel settore business del fisico in Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, entrambe le società raggiungono nuovi traguardi nella loro partnership aggiungendo nuovi mercati e canali all’accordo. Koch Media Group si assumerà la responsabilità di tutte le attività di vendita e di marketing in tutta l’area EMEA, nel sud-est asiatico, in Australia e Nuova Zelanda, nonché nelle Americhe.

L’accordo copre l’intera lineup di prodotti di Kalypso Media, inclusi titoli come Port Royale 4, Spacebase Startopia, Dungeons 3, nonché le edizioni Nintendo Switch di Tropico 6, Railway Empire e Commandos 2 – HD Remaster e molti altri.

“Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Kalypso. La loro gamma di prodotti ricca e profonda e la qualità generale dei loro titoli sono una gradita aggiunta alla nostra offerta in tutti i nostri mercati e territori. Questa partnership commerciale di ampia portata e di lunga durata sfrutta la forza e la posizione leader di Koch Media nel publishing globale. Tutti i nostri team sono entusiasti e non vedono l’ora di supportare i giochi di Kalypso con tutta la loro esperienza ”, ha dichiarato il Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media.

Simon Hellwig, founder e CEO di Kalypso Media Group, ha aggiunto: “Lavorare con Koch Media è vantaggioso per entrambe le aziende da oltre 10 anni e la collaborazione amichevole tra le società sarà ulteriormente rafforzata con una cooperazione ancora più avanzata. Il maggior numero di territori, di prodotti e di piattaforme è un buon indicatore di quanto Kalypso Media sia cresciuta negli ultimi anni. Questo nuovo accordo di distribuzione ci consentirà di concentrarci ancora di più sullo sviluppo e la pubblicazione di grandi giochi di strategia e simulazione grazie all’esperienza di Koch Media in tutti i canali retail di vendita.”