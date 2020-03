Steam e Coronavirus: modificata la gestione degli aggiornamenti

Valve ha deciso di modificare il sistema di aggiornamenti automatici di Steam per far fronte alla pandemia di Coronavirus che sta coinvolgendo il mondo intero.

Al fine di ridurre il più possibile il carico sulle infrastrutture telefoniche, Valve ha stabilito che i download automatici riguarderanno solamente i videogiochi avviati negli ultimi tre giorni, inoltre questi update verranno effettuati nel primo periodo di traffico ridotto disponibile. Da notare che gli altri titoli presenti nelle librerie degli utenti, quelli che sono stati lanciati per l’ultima volta oltre l’intervallo dei tre giorni, verranno eventualmente aggiornati al primo avvio.

