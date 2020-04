Il publisher tinyBuild fa sapere che Totally Reliable Delivery Service è gratis sull’Epic Games Store per una settimana intera a partire dal giorno di lancio, ossia dalla serata di ieri fino all’8 aprile.

Per approfittare della promozione basta dirigersi sul negozio digitale di Epic Games e riscattare il gioco, il quale rimarrà per sempre disponibile nella propria libreria virtuale. Totally Reliable Delivery Service è un videogioco di stampo sandbox in cui un massimo di quattro giocatori lavorano assieme ( o uno contro l’altro) per consegnare pacchi sfruttando metodi estremamente bizzarri, per esempio volando a cavallo di un estintore.

Segnaliamo, infine, che il gioco è disponibile non solo su PC, ma anche su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili Android e iOS. Totally Reliable Delivery Service è inoltre incluso nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.