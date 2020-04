Sea of Thieves disponibile a breve su Steam con il cross-play

Sea of Thieves sarà disponibile a breve su Steam, lo svela una pagina comparsa di recente sul servizio.

Microsoft ha affermato che il cross-play consentirà agli utenti Xbox One, Windows 10 e Steam di giocare insieme quando viene lanciato su Steam. L’anno scorso Microsoft ha riferito che alcuni dei suoi giochi per PC firmati Xbox Game Studios sarebbero arrivati su Steam, incluso Gears of War 5.

La compagnia ha dichiarato che l’intenzione è quella di rendere i suoi giochi Xbox Games Studios per PC disponibili per una più ampia gamma di giocatori. Al momento, ci sono più di venti titoli Microsoft disponibili sul servizio, incluso un frammentato Halo: The Master Chief Collection.

Fonte