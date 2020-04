Null Drifter, bullet hell minimalista, approda prossima settimana su Switch

eastasiasoft sta per portare il suo prossimo sparatutto bullet hell Null Drifter su Nintendo Switch. Lo shooter minimalista uscirà alla fine di questa settimana, un nuovo trailer è stato pubblicato per celebrare l’annuncio.

Il gioco promette “una presentazione minimalista, ma nostalgica mentre ci si lancia attraverso un inferno di proiettili”. I giocatori saranno in grado di testare le proprie abilità in una serie di sfide in continua evoluzione, con l’obiettivo di sfidare i punteggi più alti nelle classifiche online di tutto il mondo.

Queste le caratteristiche chiave:

Spara e sfreccia attraverso un inferno di proiettili.

Sperimenta una presentazione minimalista, ma nostalgica.

Personalizza effetti video e tavolozze di colori.

Metti alla prova le tue abilità in una serie di sfide in continua evoluzione.

Aggiorna le armi al volo!

Goditi una colonna sonora lo-fi composta da AI.

Il gioco è sarà disponibile su Switch dal 9 aprile, con un prezzo fissato a 4,99 €.

Fonte