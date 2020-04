Inside Xbox: il primo episodio del 2020 è stato fissato per i primi di aprile

Microsoft ospiterà il primo episodio di Inside Xbox del 2020 il 7 aprile alle 14:00 PT / 17:00 ET, così ha annunciato la compagnia. Lo streaming sarà trasmesso su YouTube, Twitch, Mixer, Facebook e Twitter.

Qui sotto il promo ufficiale:

L’episodio durerà 40 minuti e presenterà le ultime informazioni su Grounded, Gears Tactics, Sea of Thieves, Xbox Game Pass e altro, tra cui “alcune sorprese dal team ID@Xbox.”

L’episodio non presenterà nuove informazioni su Xbox Series X, tuttavia ospiterà una discussione con Jason Ronald, direttore della gestione dei programmi per Xbox Series X, per discutere delle specifiche tecniche recentemente rivelate della piattaforma.

Seguendo Inside Xbox, alle 14:40 circa PT / 17:40 ET, Inside Xbox ospiterà dal vivo un primo sguardo al single player di Grounded. Il gameplay sarà trasmesso su Twitch e Mixer.

Fonte