Annunciato Dordogne, deliziosa avventura narrativa per PC e Switch

Lo studio indipendente francese Un Je Ne Sais Quoi ha annunciato Dordogne, una nuova avventura narrativa in arrivo prossimamente su PC e Nintendo Switch.

La software house guidata da Cédric Babouche, pluripremiato animation director, è supportata da UMANIMATION, compagnia francese esperta di tecnologie impiegate nell’animazione.

Dordogne può contare su uno stile grafico che ricorda un dipinto ad acquerello e narra le vicende di Mimi, una giovane donna che si ritrova a visitare la dimora della nonna recentemente scomparsa. L’arrivo di Mimi nelle campagne della Dordogna, in Francia, dà il via a un viaggio nei ricordi della sua gioventù al fine di rievocare la piacevole memoria delle esperienze trascorse nella casa della nonna.

Sengaliamo, infine, che Dordogne sarà disponibile su entrambe le piattaforme citate in apertura nel corso del 2021.