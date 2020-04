Streets of Rage 4: avvistata una possibile data d'uscita

Un recente avvistamento sul Nintendo eShop Australiano suggerirebbe che il picchiaduro Streets of Rage 4 arriverà nei negozi il 23 aprile.

I dettagli tratti dalla pagina prodotto (ripubblicata poi su ResetEra) riporta caratteristiche come “12 tappe uniche”, la possibilità di giocare con “una dozzina di ex personaggi di Streets of Rage” e con “la musica dei giochi originali della serie”. Data la passione per il passato dimostrata dal visual designer LizardCube in Wonder Boy: The Dragon’s Trap, queste opzioni sembrano piuttosto credibili.

Naturalmente, nulla di tutto ciò è stato confermato ufficialmente dal publisher di Streets of Rage 4, Dotemu, e per questo quanto riportato va preso con le pinze. Naturalmente, vi terremo aggiornati qualora venga fatto un annuncio ufficiale.

Streets of Rage 4 è previsto per questa primavera su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Un’edizione fisica è attualmente disponibile per il preordine su Limited Run Games.

