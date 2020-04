Annunciato Danger Scavenger, nuovo action roguelike per PC e console

Star Drifters e Piotr Walk hanno svelato Danger Scavenger, un nuovo action di stampo roguelike in arrivo prossimamente su PC e console.

Danger Scavenger è un roguelike in salsa cyberpunk con un setting distopico in cui alcune compagnie malvagie stanno portando il mondo verso la distruzione. Gli Scavenger, un gruppo di emarginati ora ammirati dalla popolazione, decidono di rigettare lo status quo e combattere le corporazioni.

Danger Scavenger porta con sé un intrigante sistema di gioco basato sulle dinamiche rischio/ricompensa: più si affrontano situazioni difficili, maggiori saranno le ricompense ottenute. Sarà possibile prendere il controllo di uno tra quattro Scavenger unici, ognuno dotato di abilità distintive. Non mancherà una modalità cooperativa che permetterà a un massimo di quattro amici di affrontare il gioco in multiplayer.

L’opera di Star Drifters e Piotr Walk sarà disponibile su PC nel corso del secondo trimestre dell’anno, mentre su console approderà entro fine 2020.