Hellpoint posticipato al secondo quadrimestre 2020

Hellpoint, precedentemente programmato per la pubblicazione il 16 aprile, è stato posticipato al secondo trimestre 2020, così hanno annunciato tinyBuild e lo sviluppatore Cradle Games. È ancora previsto un rilascio simultaneo su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Qui sotto trovate un nuovo trailer incentrato sul protagonista, un essere umano artificiale noto come “The Spawn”:

Cradle Games prevede di utilizzare il tempo di sviluppo extra per incorporare il feedback ricevuto dagli utenti che hanno giocato al capitolo gratuito di febbraio, Hellpoint: The Thespian Feast, disponibile per PC su Steam.

“Alla luce degli eventi senza precedenti che stanno affrontando il mondo, siamo stati costretti a rimandare il lancio del gioco”, ha dichiarato il creative director di Cradle Games, Matt Boudreau, in un comunicato stampa. “Abbiamo in programma di utilizzare il tempo aggiuntivo non solo per la rifinitura, ma anche per rispondere al feedback che abbiamo raccolto e rendere Hellpoint un’esperienza di gioco migliore per tutti!”.

