For Honor: la prossima stagione è stata rinviata a causa del Coronavirus

Ubisoft ha fatto sapere di aver rinviato il lancio della prossima stagione competitiva di For Honor a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus.

In un comunicato diffuso nelle scorse ore, la compagnia franco-canadese ha spiegato che le modifiche all’assetto del team di sviluppo, che ora lavora interamente da casa, hanno causato qualche contraccolpo sulla tabella di marcia, rendendo di fatto impossibile l’avvio della Stagione 2 dell’Anno 4 nei tempi inizialmente previsti.

Per questo motivo il lancio è stato ufficialmente spostato al prossimo 11 giugno.

