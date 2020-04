I dataminer hanno trovato un certo Pokémon Rosa sepolto nel codice sorgente di Pokémon Giallo, intimando che il gioco doveva essere un companion di Pokémon Giallo.

Dr Lava è un prolifico dataminer di Pokémon, che mette in luce i mostri tascabili che sono stati persi nel tempo e traduce in inglese le note originali degli sviluppatori giapponesi. La sua ultima scoperta è quella di un Pokémon Rosa nascosto nel codice sorgente di Pokémon Blu e Pokémon Giallo, ed è “quasi certamente legittimo”. La versione potrebbe essere stata un companion game per Pokémon Giallo, prima che venisse cancellata.

Il codice sorgente contiene inoltre indizi di un possibile Clefairy o Jigglypuff nel ruolo di protagonista del gioco, e i fan si stanno divertendo nel realizzare un’ipotetico box di Pokémon Rosa. Sebbene un Pokémon Rosa non sia mai stato menzionato da The Pokémon Company, il codice sorgente di Pokémon Giallo rivela che il titolo originale è “Pocket Monsters Pink and Yellow”. La parola “Pink” appare anche altrove nel codice, insieme a dei file audio tratti dall’anime Pokémon. Ciò implica che alcuni Pokémon potrebbero aver avuto gli stessi versi dell’anime.

Uno dei dataminer ha teorizzato che Pokémon Rosa si sarebbe dovuto rivolgere ad un pubblico femminile e avrebbe avuto una ragazza come protagonista.

Sebbene Giallo sia stato rilasciato più di venti anni fa, è sorprendente che nuove scoperte su uno dei più grandi franchise videoludici emergano ancora oggi. Chissà come come mai il progetto di Pokémon Rosa fu poi cancellato.

Fonte