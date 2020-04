Trapelato Crysis Remastered, in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch

Se ne è parlato a lungo negli ultimi giorni, tra indiscrezioni di nuovi capitoli e versioni remasterizzate, ma ora finalmente ci siamo: sul sito ufficiale di Crytek è comparso per qualche minuto Crysis Remastered, una riedizione del celebre FPS in arrivo prossimamente su PC, PS4, Xbox One e Switch.

La serie dovrebbe dunque approdare per la prima volta su una console Nintendo, portando con sé migliorie grafiche su tutte le piattaforme. Stando a quanto riportato sul sito prima che la pagina venisse rimossa, tra le novità vi è il supporto al ray tracing in tempo reale per la versione PC, oltre a texture in alta risoluzione e altri effetti grafici aggiuntivi presenti anche su console.

A questo punto non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale per conoscere tutti i dettagli del caso, e vista la situazione è probabile che non bisognerà attendere a lungo.

