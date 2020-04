PlayStation 5: la presentazione potrebbe tenersi a maggio

Stando ad alcune indiscrezioni riportate nelle scorse ore da Daniel Ahmad, insider e analista per Niko Partners, Sony potrebbe aver fissato l’appuntamento per presentazione ufficiale di PlayStation 5 al prossimo mese di maggio.

Ahmad spiega che la pandemia di Coronavirus e la successiva cancellazione dell’E3 hanno scombussolato i piani di molte compagnie attive nell’industria dei videogiochi, tra cui ovviamente anche Sony, e le tempistiche di molti annunci programmati per i primi giorni di giugno sarebbero state modificate. Alcuni di questi avverranno comunque durante quella che avrebbe dovuto essere la settimana dell’E3, mentre altri verranno posticipati o anticipati.

Un’altra fonte, questa volta tramite la redazione di VGC, avrebbe confermato la volontà di svelare PlayStation 5 nel corso di maggio, andando così a corroborare le informazioni riportate dall’analista Daniel Ahmad. La stessa redazione di VGC ha poi segnalato che anche Microsoft potrebbe avere un evento digitale pronto per il prossimo mese, in aggiunta a quello già programmato e confermato da tempo che andrà a sostituire lo showcase che avrebbe dovuto tenersi in occasione dell’E3 2020.

Condividi con gli amici Inviare