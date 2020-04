Monopoly Plus è in prova gratuita per una settimana su Uplay

Ubisoft ha annunciato una nuova collaborazione con Hasbro per offrire una prova gratuita di Monopoly Plus a tutti gli utenti della piattaforma Uplay. La versione digitale del celebre board game è dunque giocabile per tutta la settimana fino al prossimo 27 aprile senza dover sborsare un centesimo.

La possibilità di giocare gratuitamente a Monopoly Plus fa parte dell’iniziativa che Ubisoft ha lanciato questo mese per offrire un supporto alle persone costrette a casa dalla quarantena. L’iniziativa include molte altre offerte, prove e sconti per dare a tutti nuove opportunità per divertirsi in famiglia e socializzare con gli amici pur mantenendo il distacco sociale nella sicurezza delle proprie case. Tutte le offerte sono consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Condividi con gli amici Inviare