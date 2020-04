Yakuza Kiwami approda oggi su Xbox Game Pass

Yakuza Kiwami è ora disponibile per Xbox One tramite Microsoft Store e Windows 10 tramite Microsoft Store per $ 19,99. È incluso anche con Xbox Game Pass per console e Xbox Game Pass per PC. Per molti, Yakuza Kiwami rappresenta uno dei titoli più attesi del catalogo e segna anche il debutto del titolo sulla piattaforma Xbox.

Yakuza Kiwami è un remake dell’originale Yakuza. Kiwami inizialmente è stato rilasciato su PS3 e PS4 nel 2016 in Giappone, prima di pubblicarlo in tutto il mondo nel 2017 e su PC nel 2019. Il sequel, Kiwami 2 è previsto anche per Xbox One e per il Game Pass in futuro, ma nessuna data d’uscita è stata al momento programmata.

Yakuza: Like A Dragon è l’ultimo capitolo della serie ed è previsto in occidente nel 2020.

