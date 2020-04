Annunciato il videogioco ufficiale de Le Avventure di Tintin

Microids ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con Moulinsart per la realizzazione di un videogioco ispirato a Le Avventure di Tintin.

Il publisher fa sapere che il celebre personaggio dei fumetti nato dalla mente di Hergé, accompagnato dal fido amico a quattro zampe Milù, debutterà in un nuovo videogioco che catapulterà il giovane reporter dai capelli rossi in un action adventure pieno zeppo di suspense e situazioni incredibili. Ovviamente saranno presenti anche altri personaggi iconici della serie, tra cui il capitano Haddock, il professor Trifone Girasole, nonché gli imbranatissimi investigatori Dupont e Dupond.

Da notare che al momento non si conoscono ulteriori informazioni, se non che il gioco debutterà prossimamente su PC e console. Microids promette di diffondere altri dettagli, tra cui il titolo ufficiale del videogioco, nei prossimi mesi.

