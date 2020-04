Sword Art Online: Alicization Lycoris è stato rinviato

Bandai Namco Entertainment ha annunciato di aver rinviato l’uscita di Sword Art Online: Alicization Lycoris.

La causa del rinvio, manco a dirlo, è da attribuire allo stato di emergenza dichiarato dal governo giapponese per contrastare la pandemia di Coronavirus.

Il producer Yosuke Futami fa sapere che il gioco non vedrà la luce il prossimo 22 maggio, come inizialmente previsto, bensì il successivo 10 luglio. Vi ricordiamo, infine, che l’arrivo di Sword Art Online: Alicization Lycoris è previsto su PC, PS4 e Xbox One.

