PlayStation Store: tornano gli sconti "A Tutto Giappone"

Sony Interactive Entertainment ha dato il via al ritorno degli sconti “A Tutto Giappone” su PlayStation Store in Nord America ed Europa. Da oggi 24 aprile all’8 maggio potremo approfittare di offerte fino al 70% su giochi come Devil May Cry 5, Final Fantasy 7 Remastered, e One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Tante le serie in offerte tra cui Yakuza, Dark Souls, Dragon Ball, Dragon Quest Builders, Harvest Moon, God Eater, Naruto, One Piece, Resident Evil, Sword Art Online e tanti altri.

Per la lista completa vi rimandiamo al post ufficiale sul Blog di PlayStation.

Fonte