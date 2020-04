Horizon Zero Dawn: il team di Guerrilla vorrebbe una trilogia

Un sequel di Horizon Zero Dawn è sempre stato nei piani di Guerrilla, ma Sony sembra avere piani molto più grandi in serbo per la serie.

In un nuovo rapporto di VGC, più fonti suggerirebbero che Horizon Zero Dawn possa diventare una trilogia. Secondo quanto riferito, Guerrilla è da un po’ che ha dei piani per estendere l’universo di Horizon Zero Dawn e si dice abbia già scritto una sceneggiatura in più parti se i futuri sequel venissero alla luce. Dopo l’ottimo esordio del gioco sul mercato Sony sembra voglia abbracciare l’idea di sequel multipli di Guerrilla.

Per quanto riguarda il prossimo presunto capitolo della saga, Guerrilla ha già lavorato per un po’ ad Horizon Zero Dawn 2. Progettato per PS5, il prossimo titolo dovrebbe essere più ampio e avere nuove funzionalità di cooperazione. Tuttavia, non è chiaro se la cooperativa sia legata alla trama principale o se verrà implementata una modalità apposita.

Mentre una finestra di lancio per Horizon Zero Dawn 2 non è ancora nota, il sequel sembra un buon candidato per diventare uno dei titoli Sony di prossima generazione.

