The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima entrambi rinviati

A seguito di un ritardo rispetto alla data d’uscita prevista per il 29 maggio, The Last of Us Part 2 verrà lanciato per PlayStation 4 il 19 giugno, così annunciano oggi Sony Interactive Entertainment e Naughty Dog.

Inoltre, anche Ghost of Tsushima, atteso titolo open world sviluppato da Sucker Punch Productions, è stato posticipato dal 26 giugno al 17 luglio, sempre su PlayStation 4.

“Voglio congratularmi personalmente e ringraziare entrambi i team di Naughty Dog e Sucker Punch Productions per i loro successi, poiché sappiamo che non è facile raggiungere il traguardo in queste circostanze [COVID-19]”, ha dichiarato Hermen Hulst di Sony in una dichiarazione. “Entrambi i team hanno lavorato duramente per offrire esperienze di livello mondiale e non vediamo l’ora di vedere cosa ne pensate di loro quando usciranno tra pochi mesi.”

The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima sono le due esclusive PS4 più attese dell’anno, ma d’altronde si tratta solo di attendere qualche settimana in più.

