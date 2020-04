Riot Games aprirà un nuovo studio di sviluppo a Singapore

Riot Games ha annunciato che entro fine anno aprirà un nuovo studio di sviluppo a Singapore.

Stando a quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, questa nuova realtà si dedicherà principalmente allo sviluppo di nuovi titoli, tuttavia supporterà anche i lavori sugli altri prodotti della compagnia, tra cui League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant e il titolo non ancora annunciato ufficialmente conosciuto con il solo nome in codice Project L.

Quello con sede a Singapore sarà il secondo studio asiatico di Riot Games: la compagnia ha infatti un altra realtà nell’area, quella di Hong Kong, attiva sin dal 2016.

