The Last of Us Part 2: Naughty Dog commenta i recenti leak

In seguito ai leak di The Last of Us Part 2 che si sono riversati su internet nelle scorse ore, Naughty Dog ha voluto diffondere un comunicato stampa ufficiale per commentare la vicenda.

Lo studio californiano si dice estremamente dispiaciuto e amareggiato per la fuga di notizie e la diffusione di filmati di gioco prima della release ufficiale, per questo gli sviluppatori chiedono a chiunque sia entrato in contatto con questo materiale di non contribuire alla sua diffusione e di non rovinare la sorpresa a chi sta attendendo pazientemente l’uscita dell’esclusiva PS4.

Naughty Dogs sottolinea poi che The Last of Us Part 2 sarà presto nelle nostre mani (uscirà il 19 giugno, come detto qui) e l’esperienza finale varrà tutto il tempo di attesa. Anche Neil Druckman, vice presidente di Naughty Dog, ha voluto commentare l’accaduto, dichiarando di essere affranto per ciò che è successo, ma comunque eccitato giacché presto il gioco vedrà la luce.

