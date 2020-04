Xbox Series X, uno showcase presenterà a breve i primi giochi

Microsoft ha annunciato uno schowcase in cui mostrerà i primi giochi di Xbox Series X.

Il 7 maggio 2020, questo è l’appuntamento per guardare la presentazione video che mostrerà in azione alcuni dei giochi di nuova generazione che i fan si aspettano di vedere sulla nuova console Microsoft.

Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sullo streaming. Ad esempio, non sappiamo quanto tempo durerà questa presentazione o quanti titoli verranno mostrati. Tuttavia, il tweet di annuncio di Microsoft ci fornisce alcuni indizi. Ad esempio, vengono menzionati degli “sviluppatori globali” il chè significa che probabilmente non verranno mostrati solo giochi first party.

Sappiamo già di alcuni titoli che verranno lanciati su Xbox Series X. Uno è Senaga’s Saga: Hellblade II. Il sequel è stato annunciato al Game Awards 2019 insieme al reveal della console e sarà un titolo esclusivo per Xbox e PC. Inoltre, Cyberpunk 2077 riceverà un aggiornamento appositamente per Xbox Series X.

Lo showcase si terrà in streaming il 7 maggio 2020.

