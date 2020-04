Life is Strange 2: una demo è ora disponibile in streaming su PC

Square Enix, in collaborazione con Polystream, la piattaforma innovativa che offre esperienze in 3D in tempo reale su scala senza precedenti, ha annunciato che in Europa e in Nord America è disponibile una demo gratuita in streaming di Life is Strange 2, l’acclamatissima avventura di DONTNOD Entertainment e Square Enix External Studios.

La demo in streaming dà l’opportunità di provare gratuitamente quest’avventura vincitrice di un premio BAFTA. Per giocare basta visitare il sito, cliccare su Stream Demo e aprire il piccolo launcher di Polystream. In questo modo sarà possibile giocare alla demo di Life is Strange 2 senza bisogno di effettuare il download.

Life is Strange 2 è ora disponibile in formato fisico e digitale su PC/Steam, PlayStation 4 e Xbox One.