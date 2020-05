Project xCloud ufficialmente al via in Italia

Microsoft ha annunciato di aver inviato i primi inviti a partecipare all’anteprima di Project xCloud in Italia e in altri sette paesi europei (Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia).

Questi i requisiti per partecipare:

un Account Microsoft e un Xbox gamertag (è possibile crearne uno al momento seguendo questo link);

uno smartphone o tablet Android con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive con Bluetooth versione 4.0;

un controller wireless per Xbox One abilitato per il Bluetooth;

accesso a Wi-Fi o connessione dati mobile che supporti una velocità di download di 10Mbps, simile al video streaming. Se si utilizza una connessione Wi-Fi, si consiglia una connessione a 5Ghz.

In caso si sia in possesso di tutti questi requisiti è possibile registrarsi alla preview del servizio di game streaming targato Microsoft seguendo questo collegamento.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi nuovamente il nuovo appuntamento mensile in streaming col quale Microsoft intende informare costantemente i giocatori su tutte le novità del mondo Xbox, dalla nuova console Series X ai giochi che proporrà nella line-up di lancio, dall’ecosistema gaming comprensivo di PC/Windows fino, appunto, allo sbarco di Project xCloud in Europa.