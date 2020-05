A partire dal prossimo 7 maggio, quando Microsoft presenterà al mondo una corposa lista di titoli in arrivo per la sua futura console in uno showcase dedicato, il mondo di Xbox si arricchirà di un nuovo appuntamento mensile dedicato alla presentazione di nuove feature, giochi e aggiornamenti per accompagnare gli appassionati sino al lancio di Xbox Series X.

Questo evento che sarà mensilmente trasmesso in streaming – sulla falsariga di quanto proposto anche dalla concorrenza con i vari State of Play e Nintendo Direct con cadenze ben più lasse – è previsto solo fino alla conclusione dell’anno corrente, spingendo perciò il reparto marketing dell’azienda americana a rinominare l’evento con il nome di Xbox 20/20.

Mentre ancora si attendono dettagli sul contenuto del Xbox 20/20 di giugno, Microsoft ha già fatto sapere come nell’appuntamento di luglio scopriremo importanti novità su diversi titoli first-party in sviluppo presso quella grande fucina che sono ora gli Xbox Game Studios.

Di certo un modo intelligente e interessante per scandire i mesi di attesa prima del lancio Xbox Series X, senza lasciare i fan nella costante incertezza del prossimo aggiornamento sulla futura console; resta solo da vedere se i contenuti di volta in volta proposti sapranno essere sempre all’altezza delle aspettative.