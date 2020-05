Nintendo Switch: vendite oltre quota 55 milioni

Nintendo ha pubblicato gli ultimi risultati finanziari rivelando che le vendite di Switch hanno raggiunto la cifra di 55,77 milioni di unità piazzate in tutto il mondo, dato aggiornato al 31 marzo scorso. In totale, nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale sono state vendute 3,29 milioni di console e 45,62 milioni di giochi.

Da notare che questo risultato supera abbondantemente le aspettative della stessa Casa di Kyoto, la quale aveva previsto di vendere 19,5 milioni di console durante l’intero anno fiscale, quando in realtà ne ha piazzate ben 21,03 milioni.

Oltre a diffondere le cifre relative all’hardware, Nintendo ha pubblicato anche i dati legati alle vendite dei titoli first party. Il dato più interessante riguarda le vendite di Animal Crossing: New Horizons, il quale ha venduto ben 13,41 milioni di copie nelle prime sei settimane dal lancio.

Condividi con gli amici Inviare