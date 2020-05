Yakuza Lika a Dragon confermato come titolo di lancio di Series X

Altro interessante spunto fornito dall’appuntamento streaming di Microsoft in onda quest’oggi, è sicuramente stata la conferma di Yakuza: Like a Dragon come titolo presente al lancio su Xbox Series X.

Il titolo sarà disponibile infatti in contemporanea, oltre che sulla nuova ammiraglia di Microsoft, anche su Xbox One, Steam e PlayStation 4, ma non su PlayStation 5, rappresentando al momento una esclusiva (presumiamo solo temporale) di Xbox per quanto riguarda la next-gen.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato come il nuovo capitolo di Yakuza supporterà sin dall’uscita il servizio di Smart Delivery di Xbox Series X, permettendo a chiunque acquisti la versione Xbox One del gioco di poter gratuitamente aggiornare il software alla versione per Series X, abilitando addirittura una funzione di salvataggio incrociato tra le due console, per rendere ancora più semplice l’eventuale transizione.

Ricordiamo come Yakuza: Like a Dragon introdurrà una vera e propria rivoluzione copernicana delle meccaniche della serie, passando dalle storiche scazzottate nelle vie di Kamurocho a un sistema di combattimento RPG dinamico tutto da testare, che ha fatto storcere un po’ il naso ai puristi della serie, ma che sembra poter portare quella ventata di aria fresca che è sempre bene attendersi da uno spin-off.

Rimaniamo in attesa di scoprire la release date ufficiale per la versione occidentale del gioco.