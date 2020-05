In uscita la Guida Ufficiale di Animal Crossing: New Horizons

Il gioco del momento, escludendo gli sparatutto free-to-play e i battle royale che tanto piacciono alle nuove generazioni, è senza dubbio Animal Crossing: New Horizons, che ha saputo attrarre un quantità inaspettata di nuovi giocatori rispetto ai precedenti titoli della serie.

Sulla scia di questo inarrestabile successo, Bandai Namco ha deciso di pubblicare anche in Italia – ovviamente totalmente tradotta nella nostra lingua – la Guida Ufficiale del gioco, un bel malloppone da 432 pagine edito da Future Press.

La guida sarà disponibile nei negozi fisici (purtroppo niente Mirco e Marco) e online a partire dal 29 maggio, anche se sono già state aperte le prenotazioni, per chi non voglia lasciarsi scappare a nessun costo questo immancabile testo di alta saggistica blateriana.

In particolare, nella Guida Ufficiale di Animal Crossing: New Horizons troveremo consigli su come iniziare la nostra avventura sulla nostra isola deserta nuova di pacca e su come personalizzarla a nostro piacimento, informazioni su tutti i collezionabili presenti sino ad ora nel gioco e indicazioni su come effettuare i nostri acquisti, oltre a tutta una serie di altri interessanti spunti su come rendere ancora più piacevole il nostro soggiorno.