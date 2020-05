Nuove informazioni su The Ascent, l'action RPG in salsa cyberpunk

Presentato ieri nel ricco parterre dell’Inside Xbox, The Ascent si è fatto subito notare per il suo palese immaginario cyberpunk distopico, con rimandi ai capisaldi del genere come Blade Runner.

Tutta una serie di nuovi dettagli sono stati in seguito resi pubblici dagli sviluppatori di Curve Digital, pronti a mostrare al mondo il loro titolo next-gen, in uscita nel 2020 su PC e Xbox Series X.

The Ascent, sviluppato con l’Unreal Engine 4, si propone di immergere il giocatore in un frenetico action RPG sci-fi, da giocare sia in singolo quanto in multiplayer cooperativo per un massimo di 4 giocatori.

Il mondo di gioco sarà liberamente esplorabile, in una sorta di free-roaming un po’ edulcorato, e grande enfasi sarà posta nella fase di crescita e personalizzazione del proprio personaggio, tradendo una matrice fortemente RPG che le scene più action potevano aver messo in secondo piano.

La verticalità degli ambienti, la possibilità di mirare a più nemici contemporaneamente e la trama a tinte distopiche, porteranno il giocatore di The Ascent a provare un’esperienza più complessa di quanto ci si potesse immaginare dalle prime immagini.