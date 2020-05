Tutti i dettagli su Chorus, la nuova IP di Deep Silver

Uno dei trailer di maggiore impatto dell’Inside Xbox, è stato senza dubbio quello di presentazione di Chorus, il nuovo shooter spaziale di Deep Silver.

Al centro delle vicende di Chorus ci sarà la storia di Nara, esperta e talentuosa pilota di navicelle da combattimento, legata in modo indissolubile alla sua nave senziente, la Forsaken.

L’oscuro trascorso della protagonista, ex-cultista del Circle ora in fuga dal suo passato, tornerà a minacciarla quando il Grande Profeta cercherà di mettere fine alle sue scorribande.

Un mondo spaziale affascinante e oscuro, fatto di combattimenti ma anche di tanta attenzione per la trama, che si annuncia ricca di colpi di scena e di sequenze cinematiche spettacolari.

Gli sviluppatori fanno inoltre sapere come nello sviluppare Chours il loro focus sia stato quello di creare uno sparatutto spaziale fuori dagli schemi, che attinga alle esperienze del passato per reinventarle in un prodotto fortemente next-gen.

Il titolo è previsto entro il 2021 non solo su Xbox Series X, ma anche su PlayStation 5, Google Stadia, PC e sull’attuale generazione di console (fatta eccezione per Switch), offrendo nell’ecosistema Xbox l’accesso al comodo servizio di Smart Delivery.