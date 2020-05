Scopriamo assieme Scarlet Nexus, titolo Bandai Namco cross-gen

Presentato anch’esso durante l’ultimo Inside Xbox, Scarlet Nexus ha colpito tutti gli spettatori con la sua grafica dalla forte matrice anime, che ricorda da vicino produzioni come Code Vein e Astral Chain.

Il gioco, che si presenta come un RPG dalle forti influenze action, è stato sviluppato dai creatori della serie Tales Of, e verrà pubblicato da Bandai Namco sull’attuale generazione di console, su PC, Xbox Series X e PlayStation 5.

La storia ci racconterà le vicende di Yuito Sumeragi, un giovane dotato di poteri psicocinetici, che dovrà smascherare oscure cospirazioni in atto nella città di New Himuka.

In particolare, nel lontano futuro in cui è ambientato il titolo, un nuovo ormone è stato scoperto nel cervello umano, in grado di garantire poteri mai visti prima, permettendo di accedere a nuovi piani della realtà.

In concomitanza con queste scoperte, sono arrivati dallo spazio i cosiddetti Estranei, mutanti sbucati dal nulla che si cibano dei cervelli umani, e che solo alcuni psococineti d’elite possono affrontare.

Se la trama letta così non sembra nulla di così nuovo o inaspettato, c’è fiducia però che i veterani della serie Tales Of sappiano tirar fuori una storia intrigante e ricca di colpi di scena, tanto più che gli sviluppatori sottolineano l’importanza dei legami che si instaureranno tra i personaggi e il grande impegno riposto sulla narrazione.

Rimaniamo in attesa di scoprire la data di uscita, per capire quando potremo mettere le mani su Scarlet Nexus.