Annunciato il grande ritorno di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2

Activision ha da poco annunciato al mondo il grande ritorno del classico dell’era PlayStation 1 e Nintendo 64, forse unico gioco della storia a riuscire a portare l’universo dello skateboard ad un pubblico di massa.

La remaster di Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 arriverà il prossimo 4 settembre su Xbox One, PlayStation 4 e PC, in esclusiva per Epic Games Store.

I titoli conterranno i contenuti dei giochi originari, con tutti gli skater, i trick e i park che abbiamo amato ormai diversi anni fa, con in più una serie di aggiunte per rendere la nostra esperienza ancora più epica.

Per celebrare il lancio di Tony Hawks’s Pro Skater, Activision ha pensato bene di stabilire una particolarissima partnership con Jack Black, con eventi dedicati sul suo canale di gaming.

Una cosa è certa, tra un trick di Tony e un sagace video del grande Jack, nei prossimi mesi ne vedremo delle belle.